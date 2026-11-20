كشف جمال السادات، نجل الرئيس الراحل أنور السادات، أن والده أبلغ الأسرة اعتزامه مغادرة منصبه بعد استعادة كامل الأراضي المصرية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «والدي قالنا إنه بعد 25 أبريل ونسترد الأرض كلها هرتاح وأقعد في البيت وبكده يكون دوري انتهى.. والدي لم يكن يرغب في استكمال موقعه رئيسًا».

وأضاف أن والدته جيهان السادات كانت على قناعة بأن شيئًا سيحدث للرئيس الراحل بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل، لافتًا إلى أنها كانت تشعر بأنها ستفقده، لكنها ظلت داعمة له بكل قوة.

وشدد على أن القرارات المتعلقة بالدولة أو الحرب لم تكن محل نقاش داخل المنزل، موضحًا: «لم نكن نعرف بقرار الحرب في 6 أكتوبر، وتوجهنا يومها إلى المدرسة بشكل طبيعي، وعرفنا بالحرب من الراديو».

وأشار إلى أن السادات كان يشعر بأن الله سبحانه وتعالى سينصره في النهاية، ولديه قناعة غير عادية بهذا النصر، مضيفًا: «والدي كان يشعر بالفخر بجيل حرب أكتوبر واختار مبارك للقيادة بعده».

وعبر عن سعادته بتكريم اسم والده في الكونجرس الأمريكي، قائلًا إن رسالة هذا التكريم تتمثل في التأكيد على أن مصر دولة سلام وتحرص عليه في مختلف المحطات.

وتابع: «تشرفنا بهذا التكريم وهذا الحدث الكبير للغاية.. نمتن لهذا الشرف العظيم وسعداء أيضًا بحفل التكريم في السفارة المصرية.. ولم يكن الاحتفال سيخرج بهذا الشكل العظيم من دون رعاية الرئيس السيسي للأمر وتوجيهه بأن يحضر وزير الخارجية هذه الاحتفالية».

وكان الكونجرس الأمريكي قد نظم احتفالية في العاصمة الأمريكية واشنطن، لمنح الميدالية الذهبية للكونجرس إلى اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تقديرًا لدوره التاريخي وإسهاماته في تحقيق السلام بالشرق الأوسط.