أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان، وإرساء سلام دائم، والانتقال إلى حكومة مدنية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه روبيو مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وفق بيان للخارجية الأمريكية.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا ضرورة إنهاء الحرب في السودان، فيما شدد روبيو على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية، وتحقيق سلام دائم، والانتقال إلى حكومة مدنية.

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية بشأن نتائج الاتصال أو الخطوات المرتقبة لإنهاء الحرب.

ويأتي الاتصال في ظل جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى هدنة إنسانية في السودان، تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية تنهي النزاع.

وفي 16 نوفمبر الجاري، دعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة "إيغاد"، في بيان مشترك، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية.

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربًا أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.