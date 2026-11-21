سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة وروسيا والصين اتفقت على عدم السماح بوقوع أي صراع نووي.

جاء ذلك في إحاطة صحفية بالبيت الأبيض، الجمعة، تناول فيها ترامب أبرز ملفات السياسة الخارجية عقب جولته الآسيوية.

وقال الرئيس الأمريكي إن القمة، التي وصفها بـ"التاريخية"، أسفرت عن "إعلان سلام ثلاثي هو الأول من نوعه".

واعتبر أن موافقة الصين للمرة الأولى على محادثات ثلاثية للحد من المخاطر النووية تطور مهم بحد ذاته.

وأضاف: "اتفقت الولايات المتحدة وروسيا والصين على أنه لا ينبغي السماح بوقوع نزاع نووي على الإطلاق".

وأشار إلى أن لقاءاته مع قادة نحو 20 دولة تناولت قضايا ثنائية وإقليمية، أبرزها منع إيران من امتلاك سلاح نووي، إلى جانب الوضع في شبه الجزيرة الكورية والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد ترامب أنه أجرى مباحثات مثمرة للغاية مع كل من الرئيسين الروسي بوتين والصيني شي جين بينغ حول العديد من القضايا خلال تلك اللقاءات.

وفي إعلان السلام المشترك الذي نشره البيت الأبيض، أكد القادة الثلاثة مجددا أن "الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ويجب ألا تُخاض أبدا"، وتعهدوا بإجراء حوار للحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.

كما تعهدت الدول الثلاث، بصفتها أعضاء دائمين في مجلس الأمن، بالعمل على إصلاح الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة أن تتجنب المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات المماثلة إساءة استخدام اختصاصاتها.

واختُتمت، الخميس، القمة الثلاثية التي جمعت شي جين بينغ ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين، في مدينة شنجن الصينية.

وعُقدت القمة على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، فيما أفاد مراسلو البيت الأبيض بأن اجتماع القادة الثلاثة استغرق قرابة ساعة ونصف.