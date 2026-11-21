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أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن استمرار إغلاق الطرق في محافظة تعز جنوب غربي اليمن أدى إلى انخفاض إمدادات الغذاء والدواء والمياه بـ90%، وسط ارتفاع حاد في الأسعار وتعطل خدمات الرعاية الصحية.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إن إمدادات غاز الطهي والبنزين والديزل في تعز انخفضت بنسبة تصل إلى 97%، جراء استمرار إغلاق الطرق.

ولفتت إلى انخفاض إمدادات الغذاء والدواء والمياه بـ90%.

وحذرت الأمم المتحدة من أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بـ60%، فيما قفزت أسعار الوقود والغاز بـ300%، وزادت تكاليف النقل إلى أربعة أضعاف.

وأشارت إلى تعطل خدمات الرعاية الصحية، في ظل استمرار الأزمة الناجمة عن إغلاق الطرق.

وفي 12 نوفمبر الجاري، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في تعز، جراء انقطاع طرق الإمداد الحيوية وتزايد الضغوط على الخدمات الأساسية.

وأوضح المكتب آنذاك أن الطرق المؤدية إلى المدينة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية لا تزال مقطوعة أو مغلقة بسبب القتال، ما يحول دون إيصال المساعدات المنقذة للحياة والسلع التجارية.

وتغلق جماعة الحوثي معظم الطرق المؤدية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية في محافظة تعز، وفق منظمات حقوقية وإنسانية يمنية.

وتتهم هذه المنظمات الحوثيين بفرض حصار على مدينة تعز منذ سنوات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى سكانها، فيما تنفي الجماعة تلك الاتهامات.

ويشهد اليمن منذ يوليو 2026 تصعيدا عسكريا بين الحوثيين والقوات الحكومية، بعد هدوء نسبي أعقب هدنة برعاية الأمم المتحدة بدأت في أبريل2022.