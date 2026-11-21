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أعلن محافظ محلية باو بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان عبد الغني دقيس، مساء الجمعة، نزوح أهالي 35 قرية بالولاية، جراء هجمات قوات الدعم السريع.

وقال المحافظ في تصريحات بثها التلفزيون المحلي بولاية النيل الأزرق، إن قوات الجيش تصدت لهجوم كبير من قوات الدعم السريع، واستطاعت هزيمتها.

وأضاف: "الأحوال هادئة تماماً في المحافظة اليوم الجمعة".

ولفت المحافظ إلى أن "أهالي 35 قرية نزحوا إلى مدينة الدمازين (عاصمة الولاية)"، دون تحديد عدد النازحين.

وحذر من أن "عددا من الأطفال والنساء وكبار السن لا يزالون في الطرقات، والدعم السريع يعمدون إلى السرقة والنهب والاغتصاب".

المحافظ أكد أن الجيش طارد قوات الدعم السريع إلى جنوب باو.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المتحدث باسم حكومة النيل الأزرق (المحلية) سيف النصر من الله محمود، أن الجيش يمسك بزمام المبادرة ويعمل على استعادة الأمن في جنوب الولاية.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان "قوات الدعم السريع"، فرض سيطرتها على 5 مناطق بولاية النيل الأزرق، وهي خور ماك، والمدينة 10، والمدينة 11، وسنجة نبق، وقرية الطاقة، دون تعقيب فوري من الجيش.

وتبعد هذه المناطق عن الدمازين بمسافات لا تتجاوز 80 كيلومترا.

والخميس، أعلنت قوات الدعم السريع، في بيان، سيطرتها على "مدينة 12، ومنطقة ديرنق"، بعد معارك مع القوات الحكومية.

وفي اليوم ذاته، أعلن الجيش تنفيذ عملية عسكرية في ديرنق، وتدمير 28 عربة قتالية والاستيلاء على 18 أخرى من قوات الدعم السريع.

وتشهد ولاية النيل الأزرق تصعيداً عسكرياً خلال الأيام الماضية، على خلفية شن قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/شمال المتحالفة معها هجمات على عدة مناطق بالولاية.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، المستمرة منذ أبريل 2023، بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.