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أعلنت السلطات السورية، الجمعة، اعتراض شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى لبنان، في أحدث عملية ضمن سلسلة عمليات تستهدف تهريب الأسلحة عبر الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة قوله إن الشحنة ضُبطت قبل دخولها الأراضي اللبنانية.

ولم يكشف المصدر عن نوع الأسلحة أو كميتها، ولا عن الموقع الذي تمت فيه عملية الضبط، أو الجهة التي كانت الشحنة موجهة إليها.

وكانت السلطات السورية قد أعلنت في الأشهر الأخيرة عن تنفيذ عدة عمليات لمنع تهريب الأسلحة والذخائر إلى لبنان المجاور.

ففي 9 أغسطس، ذكرت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس (غرب)، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، أنها أحبطت محاولة لتهريب أسلحة وذخائر إلى لبنان.

وأوضحت السلطات أن الشحنة المضبوطة تضمنت بنادق آلية، وقذائف صاروخية، ومخازن أسلحة، وذخائر متنوعة.

وفي 21 يوليو، أفاد مسئولو الجمارك بضبط 226 قنبلة يدوية كانت مخبأة داخل مركبة متجهة إلى لبنان عبر معبر "جديدة يابوس" الحدودي في ريف دمشق.

وفي 15 أبريل، أعلنت القوى الأمنية في منطقة "النبك" بريف دمشق أنها اعترضت نحو 6 آلاف صاعق تفجير كانت مخصصة لاستخدامها في تصنيع العبوات الناسفة.

وكثفت السلطات السورية جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات على طول الحدود اللبنانية، وذلك في إطار تدابير أوسع تهدف إلى تعزيز أمن الحدود.