أعلنت السفارة الروسية في ستوكهولم أن الخارجية السويدية استدعت السفير سيرغي بيليايف للاحتجاج على انفجار قرب سفارة السويد في كييف خلال الضربات الروسية يوم 19 نوفمبر.

وأوضحت السفارة في بيان أن الجانب الروسي عرض موقف موسكو خلال الاستدعاء، مؤكدا أن البعثات الدبلوماسية الأجنبية ليست أهدافا للقوات المسلحة الروسية، وفق شبكة روسيا اليوم.

وأضافت: "عرضنا من جانبنا الموقف الروسي، وشددنا على أن البعثات الدبلوماسية الأجنبية ليست أهدافا لروسيا. وذكرنا بتحذيرات موسكو المتكررة بشأن مخاطر وجود البعثات الدبلوماسية الأجنبية في كييف، وضرورة ضمان سلامة موظفيها".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السويدية في بيان رسمي أنها استدعت السفير الروسي يوم 20 نوفمبر، احتجاجا على الضربات التي استهدفت العاصمة الأوكرانية في اليوم السابق، وما رافقها من انفجارات قرب سفارتها وبعثات دبلوماسية أخرى.

واتهمت الخارجية السويدية روسيا بشن هجمات متعمدة على المدنيين والمنشآت المدنية، معتبرة أن هذه الأعمال تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وكانت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد قد أعلنت أن جميع موظفي سفارة بلادها في كييف بخير ولم يصب أي منهم بأذى جراء الانفجار.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة رويترز بأن مبنيي سفارتي هولندا والنمسا في كييف تعرضا لأضرار خلال ضربات 19 نوفمبر، دون وقوع إصابات بين موظفيهما. واستدعت الخارجية الهولندية بدورها السفير الروسي احتجاجا على الحادث.

وفي تطور متصل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم 20 نوفمبر، أن باريس طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي على خلفية الضربات الروسية الأخيرة على كييف.