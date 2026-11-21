أعلنت العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، انفجار ناقلة نفط وصعود النيران على متنها، عقب اصطدامها بألغام بحرية عند مدخل ميناء خصب، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسارات وصفتها طهران بـ"غير القانونية".

وقالت العلاقات العامة للقوات البحرية للحرس الثوري، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن "الناقلة كانت تحاول عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني، بدعم من الجيش الأمريكي، قبل أن تصطدم بألغام بحرية عند مدخل ميناء خصب، ما أدى إلى انفجارها واندلاع النيران فيها"، بحسب ماذكرت وكالة "إرنا".

وفي السياق ذاته، حذرت بحرية الحرس الثوري من أن "تحركات السفن المخالفة في مضيق هرمز تخضع لمراقبتها، مؤكدة أن أي تحرك من هذا النوع لا يمكن أن يمر دون رصد".

وأرجع البيان اصطدام الناقلة بالألغام البحرية إلى انتهاكها القوانين المنظمة للملاحة في مضيق هرمز، واختيارها مسارات غير مصرح بها، فضلًا عن اعتمادها، بحسب وصف البيان، على ما اعتبره معلومات مضللة صادرة عن الجيش الأمريكي.

وفي منتصف يونيو الماضي، وقّعت طهران وواشنطن مذكرة لوقف الأعمال القتالية، إلا أن الجانبين تبادلا الضربات لاحقاً، فيما لا يزال النزاع قائماً دون التوصل إلى تسوية حتى الآن، إلا أن الولايات المتحدة تعتمد الآن على الضغط الاقتصادي ضد إيران، وفق وكالة سبوتنيك.