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أعلن وزير الخارجية الدنماركي، الجمعة، أن بلاده ستطرد الملحق العسكري في السفارة الروسية، على خلفية محاولة اغتيال مغني "راب" أوكراني على أراضيها، في عملية تشتبه الدنمارك في أن موسكو قامت بتدبيرها.

كذلك، أعلنت الدولة الاسكندنافية عزمها تعليق منح تأشيرات شنغن غير الضرورية للمواطنين الروس.

وقال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن في مؤتمر صحفي: "استدعينا للتو السفير الروسي إلى وزارة الخارجية، وأبلغناه قرار الحكومة طرد الملحق العسكري الروسي من الدنمارك" خلال سبعة أيام، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف: "أطلقنا مبادرة على المستوى الأوروبي لتعزيز القواعد التي تنظّم دخول المواطنين الروس إلى أوروبا (...) ونكثّف حاليا جهودنا لوقف إصدار كل التأشيرات غير الضرورية".

وتابع أيضًا: "نقول لكم بوضوح تام: لقد كشفنا مخططاتكم.. أقوى ردّ يمكن للدنمارك أن تقدّمه هو ألّا تتراجع أمام التهديدات وأن تواصل دعم أوكرانيا".

وكانت أجهزة الاستخبارات الدنماركية أفادت بأنها تشتبه في أن روسيا خططت لاغتيال مغنّي راب أوكراني خلال حفلة موسيقية في ضواحي كوبنهاغن، بمساعدة عصابة إجرامية دنماركية.