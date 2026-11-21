قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إنها فرضت عقوبات على أربعة أفراد إيرانيين عملوا "أمناء نفط"، يتولون تحصيل أموال ناتجة عن مبيعات نفطية دولية غير مشروعة وتوريدها إلى الحكومة الإيرانية، وذلك بهدف الالتفاف على عقوبات سابقة وحصار بحري تفرضه الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن "أمناء النفط" احتفظوا في كثير من الحالات بإيرادات النفط لتحقيق مكاسب شخصية، وفق وكالة رويترز.

وأوضحت الوزارة أن من بين المشمولين بالعقوبات محمد جواد باوند، وهو ضابط سابق في مخابرات الحرس الثوري الإيراني، وماجد تاج، شقيق مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة الضغط الاقتصادي المكثفة التي تشنها وزارة الخزانة على طهران في محاولة لوضع حد للهجمات الإيرانية على الملاحة البحرية في الخليج وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي ظل مغلقا لجزء كبير من هذا العام في أعقاب الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وتضع العقوبات الجديدة هؤلاء الأشخاص على قائمة "الأشخاص المصنفين بصفة خاصة" التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، مما يؤدي إلى تجميد أي أصول قد يمتلكونها تحت الولاية القضائية الأمريكية، ويحظر فعليا إجراء معاملات بالدولار معهم أو مع الكيانات التي يسيطرون عليها.

كما أعلنت وزارة الخزانة أنها فرضت عقوبات على محمد حسين سيرفاتي، نجل البرجادير جنرال بالحرس الثوري الإيراني محسن سيرفاتي، الذي شغل مناصب في شركات توسطت في شحنات نفط إيراني وتلقتها لتسليمها إلى مصافي التكرير الصينية المستقلة المعروفة باسم "مصافي الشاي".

ومن بين الأفراد الآخرين الخاضعين للعقوبات مجتبى عربنجاد، نجل حميد عربنجاد، الرئيس التنفيذي لشركة ماهان إير الخاضعة للعقوبات.

وأفادت وزارة الخزانة أن مجتبى عربنجاد اشترى قطع غيار طائرات لصالح شركة ماهان إير الخاضعة للعقوبات، وأشرف على مبيعات النفط التي دعمت الشركة جزئيا.