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استشهد فلسطيني وأصيب 13 آخرون بالرصاص والاختناق، مساء الجمعة، جراء اقتحامات إسرائيلية طالت منطقتين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "طواقمنا تتعامل مع إصابة فتاة بشظية في اليد جراء اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لبلدة بيت أمر شمال الخليل، وتم نقلها لمركز طبي في البلدة"، وفق وكالة الأناضول.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا أطراف منطقة "واد الشيخ" في بلدة بيت أمر، وأطلقوا الرصاص الحي.

وفي بيان آخر، أعلن الهلال الأحمر أن طواقمه قدمت العلاج الميداني لـ11 فلسطينياً، أُصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لحي الطيرة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

من جهة أخرى، سلمت السلطات الإسرائيلية، مساء الجمعة، جثمان الفلسطيني حمزة مسعود عبدو، وذلك بعد ساعات من استشهاده برصاص القوات الإسرائيلية قرب قرية دورا القرع شمال رام الله.

ومساء الجمعة، استشهد فلسطيني وأُصيب آخر، برصاص حارس مستوطنة إسرائيلية قرب قرية "دورا القرع" شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 3 آلاف و133 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة أن المستوطنين نفذوا 1369 اعتداءً من إجمالي الاعتداءات المسجلة خلال الشهر، تركز معظمها في محافظات رام الله ونابلس والخليل.