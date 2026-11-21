قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك انهيارًا كبيرًا وملحوظًا في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن السؤال الذي يفرض نفسه حاليًّا على مستوى العالم هو إلى متى يتواصل الانخفاض في سعر الذهب.

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب في مصر كان قد زاد عن 50 ألف جنيه، لكنه انخفض حاليًّا إلى 45.5 ألف جنيه.

وتابع: «لو سعر الجنيه الذهب انخفض لأقل من 40 ألف جنيه.. يعني لو وصل لـ39 ألف أو 40 ألف هاشتري ذهب».

وأشار إلى أن الذهب خزين وليس المضاربة وليس استثمارًا قصير الأجل، مؤكدا أن العام الماضي شهد إقبال أغلب الحكومات على مستوى العالم في شراء كميات من الذهب.

وتابع: «أنا قلت من شهرين اربطوا الأحزمة علشان فيه مطبات اقتصادية كبيرة وإننا في أيام صعبة لآخر السنة وجايز تتمد.. بنقول اربطوا الأحزمة علشان فيه هزات زي ما بيحصل في الذهب أو العملة أو الفائدة أو الأسعار».

واستكمل: «لما الأوضاع بتبقى صعبة في العالم مصر بتكلكلك والوضع فيها بيكون أكثر صعوبة.. الظروف مش لطيفة وداخل مصر ليست ظريفة.. فيه تحديات ومشكلات كتيرة خد بالك واشتري اللي أنت عاوزه فقط».