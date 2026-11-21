قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة، إن الاستقلال يعني صون سيادة لبنان وحرية قراره الوطني، وأن تكون الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم.

وأضاف سلام، في بيان على حسابه بمنصة "إكس"، أن "الاستقلال لا يكتمل إلا باستعادة كامل أرضنا، وهذا يعني أننا لن نوفر جهدا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتأمين العودة الآمنة والكريمة لأهلنا إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها".

وأشار إلى أن "الاستقلال يعني أن نصون سيادة لبنان وحرية قراره الوطني بعيدا عن أي تبعية أو ارتهان للخارج. وهذا يقتضي أن تكون الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم، بلا شريك أو منازع، وأن تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، فلا يبقى أي سلاح خارجها".

وتابع: "نعي حجم التحديات التي تواجهنا للتطبيق الكامل للقرارات التي اتخذناها لتحقيق ذلك.. لكن، ليكن كل اللبنانيين على ثقة أن لا مكان عندنا للتراجع أو التهاون أمام ما التزمنا به".

وقال: "سنواصل مسيرة الإصلاح، وسنعمل بكل عزم وإصرار، من أجل استقلال ناجز، وسيادة كاملة، في دولة واحدة بجيش واحد وعلم واحد، حتى نستكمل معا بناء الدولة العادلة القادرة التي يريدها اللبنانيون، وتستحقها الأجيال المقبلة".