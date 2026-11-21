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أفادت تقارير بتفعيل نظام الإنذار المبكر للمرة الثانية في العاصمة السعودية الرياض، استجابةً لتهديد محتمل.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن ذلك في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، بالتزامن مع إرسال رسائل تحذيرية إلى الهواتف المحمولة.

وأشار البيان إلى تفعيل نظام الإنذار المبكر مجدداً في العاصمة الرياض لتنبيه السكان من مخاطر محتملة.

ودُعي المواطنون إلى التزام الهدوء، واتباع تعليمات الجهات الرسمية، والتوجه إلى أماكن آمنة.

وكان قد تم تفعيل نظام الإنذار المبكر قبل فترة وجيزة في كل من العاصمة الرياض ومدينة السليل الواقعة إلى الجنوب منها، قبل أن يُعلن لاحقاً عن زوال الخطر.

وتفاقمت الأزمة في اليمن عقب سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في سبتمبر 2014.

وعلى إثر ذلك، بدأ تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مارس 2015 بتقديم الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

ورغم حالة الهدوء النسبي التي شهدتها البلاد عقب هدنة دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2022، إلا أن تجدد الصراع منذ يوليو الماضي أدى إلى تغيير خارطة السيطرة الميدانية.

وقد كثفت جماعة الحوثي -المدعومة من إيران- هجماتها على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، كما استهدفت المملكة العربية السعودية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.