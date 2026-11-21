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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، تدمير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وذكر المتحدث باسم التحالف، العميد تركي المالكي، عبر منصة "إكس"، أن الحوثيين استهدفوا العاصمة الرياض بصواريخ باليستية.

وأشار المالكي إلى أن الصواريخ الباليستية الثلاثة التي رُصدت فوق الرياض قد تم تدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي قد أصدرت في وقت سابق تحذيراً لسكان العاصمة الرياض ومدينة السليل (جنوباً) بشأن مخاطر محتملة.

وتفاقمت الأزمة في اليمن عقب سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في سبتمبر 2014.

وعلى إثر ذلك، بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية في تقديم الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً منذ مارس 2015.

ورغم حالة الهدوء النسبي التي شهدتها البلاد عقب هدنة دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2022، إلا أن تجدد القتال منذ يوليو الماضي أدى إلى تغيير خارطة السيطرة الميدانية.