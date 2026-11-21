- رستم: الدولة حريصة على توسيع نطاق التنمية الشاملة وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري للارتقاء بجودة الحياة

- رشاد: تنسيق كامل مع وزارة التخطيط للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة

أجرى أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، يرافقه اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، اليوم السبت، جولة تفقدية موسعة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد مستشفى جامعة السويس، ومحطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة زرب، وطريق مصر - إيران بحي عتاقة، ومشروع المدينة السكنية البديلة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع.

وأكد رستم، خلال الجولة، أن محافظة السويس تحظى بمكانة استثنائية وتاريخية في قلب كل مصري، تقديرا لصمود وبسالة أهلها في حرب أكتوبر 1973، موضحا أن الدولة تحرص على ترجمة هذا التقدير من خلال تكثيف المشروعات ذات الأثر المستدام، مشددا على أن توسيع نطاق التنمية الشاملة وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري يمثلان الأولوية للحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته.

وأضاف رستم أن تطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق يُعد ركيزة أساسية لتحقيق أثر تنموي ملموس يواكب تطلعات أبناء محافظة السويس.

من جانبه، أكد هاني رشاد، محافظ السويس، وجود تنسيق متكامل ومستمر مع وزارة التخطيط لسرعة الانتهاء من كل المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية بما ينعكس إيجابيا على جودة حياتهم.

وتضمنت الجولة الميدانية تفقد "مستشفى جامعة السويس"، الذي يُقام على مساحة 40 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه، ليصبح صرحا طبيا متكاملا لخدمة المحافظة.

ويضم المستشفى 360 سريرا (منها 26 للطوارئ، و18 للغسيل الكلوي، و40 للعناية المركزة، و13 للرعاية الوسيطة)، إلى جانب 15 غرفة عمليات، و20 حضانة للمبتسرين، و17 عيادة خارجية، و6 معامل للتحاليل وبنك للدم.

واستمع وزير التخطيط والمحافظ إلى عرض حول إنجاز "المرحلة الأولى" من المستشفى بتكلفة بلغت نحو مليار جنيه، والتي شملت تجهيز العيادات الخارجية لخدمة 400 مستفيد يوميا، وأقسام الغسيل الكلوي، والعمليات، والعناية المركزة، والحضانات.

وأكد وزير التخطيط أن قطاع الصحة يتصدر أولويات خطة التنمية، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وفي قطاعات المرافق والبنية الأساسية، تفقد وزير التخطيط ومحافظ السويس محطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة زرب بحي السويس، لمتابعة جهود تطوير مرافق المياه والصرف بالمحافظة.

كما شملت الجولة تفقد أعمال تطوير "طريق مصر - إيران" بحي عتاقة، والذي يأتي ضمن الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة للارتقاء بشبكات الطرق، بهدف تسهيل حركة تنقل المواطنين، ونقل البضائع، ودعم الحركة التجارية والصناعية بالمحافظة.

واختُتمت الجولة بتفقد مشروع "المدينة السكنية البديلة" بحي عتاقة، وهو أحد أبرز المشروعات القومية لتوفير السكن اللائق، حيث يضم المشروع 104 عمارات سكنية بتكلفة تقديرية تبلغ ملياري جنيه، استمرارا لجهود الدولة في القضاء على المناطق غير المخططة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.