قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده تخوض «حربًا صامتة» على الجبهة الاقتصادية، منوهًا أنها أصعب بكثير من الحرب العسكرية التي تُستخدم فيها الصواريخ وتخلّف الدمار.

وأضاف بزشكيان، خلال كلمته في المؤتمر السنوي لسوق رأس المال، اليوم السبت، وفقًا لما نقلته وكالة «دفاع برس»، أن النشطاء الاقتصاديين يخوضون هذه الحرب، في ظل تداعيات الحرب والضغوط الخارجية على الاقتصاد الإيراني.

وأشار إلى أن بلاده تواجه مشكلات اقتصادية لا يمكن تجاهلها، معربًا عن اعتقاده بإمكانية تجاوزها من خلال الإدارة السليمة والعمل المشترك والتضامن الوطني، ومؤكدًا أن الخطوة الأولى لمعالجتها تتمثل في الاعتراف بالواقع وتحديد المشكلات بصورة دقيقة.

وشدد الرئيس الإيراني على أهمية الاستفادة من الخبرات والحلول العلمية لمعالجة التحديات الاقتصادية، داعيًا إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الاقتصادي، وإزالة العقبات أمام أنشطة المستثمرين والمنتجين.

وفي سياق متصل، أكد بزشكيان، أن إصلاح أنماط الاستهلاك، وتحسين إدارة الموارد، وتطوير السياسات الاقتصادية، من شأنها الإسهام في معالجة جانب كبير من مشكلات البلاد، مشيرًا إلى أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وإصلاح نظام الأجور وتهيئة الظروف اللازمة لدعم الإنتاج.

ولفت إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة، داعيًا إلى تجاوز لغة المواجهة والتصريحات التصعيدية، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها الأسواق المجاورة لتنمية الصادرات والتبادل التجاري.

وأضاف أن الخطاب التصادمي في التعامل مع دول الجوار يحد من فرص التعاون والتجارة، مؤكدًا ضرورة اعتماد نهج يقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون، سواء على المستوى الداخلي أو في العلاقات الخارجية.

كما دعا إلى تعزيز الوحدة والتماسك الوطني وتوسيع التعاون مع الدول الإسلامية، مشيرًا إلى أن إثارة الخلافات والتوترات لا تسهم في حل الأزمات، وأن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتضامن.