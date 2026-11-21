قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إن مقذوفًا مجهولًا أصاب مؤخرة ناقلة كانت تبحر عبر مضيق هرمز باتجاه الخروج على بعد حوالي 11 ميلًا بحريًا شمالي خصب العمانية.

وأضافت ⁠الهيئة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، في حين لم يتضح الأثر البيئي للواقعة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وتقع خصب في شبه جزيرة مسندم العمانية عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي الذي كان يمر عبره ⁠ما يقرب من 20 بالمئة من إمدادات النفط الخام العالمية قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ⁠إيران.

وتعطلت حركة الشحن عبر المضيق منذ تحرك إيران لإغلاق الممر المائي عقب ⁠اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي.