حذر مخططون عسكريون أمريكيون إدارة الرئيس دونالد ترامب من التداعيات المحتملة لاستمرار الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط إلى العام المقبل، فيما يسعى الوسطاء لإعادة إطلاق المسار التفاوضي وتجنب الحرب، وسط ضغوط إسرائيلية، ومن متشددين تجاه إيران لاستئناف القصف.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز"، عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، بينهم مسئولون أمريكيون، قولهم إن القيادة المركزية (سنتكوم) أبلغت مسئولين في الإدارة بأن استمرار نشر القوات وتعزيز الوجود العسكري لفترة ممتدة قد يؤدي إلى تراجع جاهزية الجيش، خصيصاً إذا استمرت حالة الجمود العسكري الحالية حتى 2027.

وأضافت المصادر، أن المخططين العسكريين الأمريكيين يأخذون في الحسبان أيضاً احتمال أن يسعى الكونجرس المقبل، الذي سيهيمن عليه الديمقراطيون، إلى تقليص الإنفاق الدفاعي وتشديد الرقابة على العمليات العسكرية الخارجية، ولا سيما الحرب مع إيران التي لا تحظى بتأييد شعبي.

وقال ترامب، الخميس، إنه لن يتخذ قراراً بشأن خطوته المقبلة في الحرب مع إيران قبل بداية العام الجديد، مؤكداً أنه "ليس متعجلاً في حسم خياراته".

استنزاف الوقت والأموال والجاهزية

ونقلت الصحيفة، عن أحد المطلعين على الأمر قوله إن القيادة المركزية حذرت الإدارة من أن القوات الأمريكية "تستنفد الوقت، وتستنزف الأموال والجاهزية"، بما قد يحد من قدرتها على التعامل مع تهديدات أخرى حول العالم، في وقت يقترب فيه الحشد العسكري الأمريكي لمواجهة إيران من إكمال عام كامل.

لكن مسئولًا عسكريًا أمريكيًا رفض هذا التوصيف، وقال إن سنتكوم لم تبلغ الإدارة بأن الوقت ينفد أمام القوات الأمريكية، أو أنها ستواجه خطر الاستنزاف إذا لم تُستأنف الضربات قبل بداية العام الجديد.

الوسطاء يسعون لاستئناف التفاوض

وتسعى قطر، التي تضطلع بدور الوسيط الرئيسي بين واشنطن وطهران، منذ أسابيع إلى التوصل لاتفاق يتيح استئناف وقف إطلاق النار، وإحياء المفاوضات النووية، وتجنب العودة إلى الحرب.

والتقى المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، الخميس، في برلين، مسئولين قطريين رفيعي المستوى لبحث جهود الوساطة.

وفي طهران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران لا تزال تعقد آمالاً على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

وأضاف عراقجي، لصحيفة "إيران" الرسمية، أن تبادل الرسائل مستمر بين إيران وواشنطن عبر الوسطاء، وأن طهران تسعى للتوصل إلى "اتفاق يضمن عدم نشوب مزيد من الحروب".

وقال عراقجي، إن إيران تريد ضمانات بأن واشنطن جادة في المفاوضات قبل المضي قدمًا، مضيفًا أن إيران ناقشت مع الوسطاء شكل وطبيعة إجراءات بناء الثقة.

ضغوط إسرائيلية لاستئناف الضربات

في المقابل، أفاد مصدران مطلعان للصحيفة، بأن مسئولين إسرائيليين يواصلون الضغط على ترامب لاستئناف الضربات على إيران قبل نهاية العام، مستندين إلى أن "الوقت المتاح للتحرك بات يضيق".

وأضاف شخص آخر مطلع على المناقشات أن بعض المسئولين الأمريكيين يضغطون أيضاً على الرئيس لإنهاء المهمة العسكرية ضد طهران.

لكن ترامب لم يحسم موقفه حتى الآن، إذ قال لموقع "أكسيوس"، الخميس، إنه لا يتعجل اتخاذ أي قرار، مضيفاً: "سنرى ما سيحدث بعد بداية العام".

وقال مسئول أمريكي إن حملة الضغط الاقتصادي على إيران تلحق بها أضراراً كبيرة، إلى حد لا يجعل الرئيس بحاجة إلى تنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه أشار إلى أن "جميع الخيارات لا تزال متاحة أمام ترامب لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً".

بين التهديد والدعوة لحل دبلوماسي

وتراوح موقف الرئيس الأمريكي خلال الأشهر الماضية، بين التهديد بالتحرك العسكري والدعوة إلى التوصل إلى حل دبلوماسي، قبل أن يقلل مؤخراً من احتمالات التوصل إلى اتفاق، مع إبداء استعداده للإبقاء على الوضع القائم، الذي تواصل فيه الولايات المتحدة فرض حصار بحري مكلف على إيران، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وكان ترامب، رفض الشهر الماضي، ضغوطًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق، شملت مقترحات لضرب منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية الإيرانية، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وبعدما بدا أن ترامب ابتعد عن خيار العمل العسكري عقب الانتخابات النصفية، التي تكبد فيها الحزب الجمهوري خسائر تاريخية، أسهمت فيها عدم شعبية الحرب مع إيران، كثف نتنياهو خلال الأسابيع التالية تحذيراته من وجود "تهديدات كبيرة" مصدرها طهران.

وزعم نتنياهو، الذي يتولى تسيير أعمال الحكومة بعد أن أسفرت الانتخابات الإسرائيلية الشهر الماضي، عن كنيست بلا أغلبية، أن إيران تسعى إلى تجديد برنامجها النووي، قائلاً إن "مصير إسرائيل على المحك"، من دون تقديم أدلة على ذلك، رغم أن نتنياهو وترامب سبق أن أعلنا أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لـ"التدمير الكامل" خلال الضربات السابقة، وفق "فاينانشيال تايمز".