الهضيبي وبدراوي وحسان يتنافسون على منصب السكرتير العام.. وجوه جديدة تدخل سباق عضوية المكتب التنفيذي

تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي، اجتماعًا في الخامسة من مساء اليوم، بالمقر الرئيسي للحزب، لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس الهيئة البرلمانية.

ويتكون المكتب التنفيذي للحزب من 5 نواب لرئيس الحزب، والسكرتير العام، و6 سكرتارية عامة مساعدين، وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، إلى جانب 4 أعضاء من الهيئة العليا.

وقالت مصادر قيادية بحزب الوفد، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن عدد المرشحين على منصب نواب رئيس الحزب بلغ حتى الآن 6 أشخاص، أبرزهم النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس شريف حمودة.

وأضافت المصادر أن المنافسة على منصب السكرتير العام تنحصر بين 3 مرشحين، هم النائب ياسر الهضيبي، وفؤاد بدراوي، والدكتور ياسر حسان.

وأوضحت أن هناك مرشحين اثنين على منصب أمين الصندوق، هما إبراهيم المليجي ووفقي المدني، فيما يتنافس على منصب أمين الصندوق المساعد كل من مصطفى رسلان والنائبة أمل رمزي.

وفيما يتعلق بمنصب السكرتير العام المساعد، أشارت المصادر إلى أن عدد المرشحين بلغ 6 حتى الآن، من بينهم كاظم فاضل، وأنور بهادر، وعبد العظيم الباسل.

كما تضم قائمة المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي عددًا من الوجوه الجديدة، من بينهم نهال عهدي، والكاتب الصحفي حمادة بكر، رئيس المركز الإعلامي للحزب، وعادل التوني، وإبراهيم صالح.

وبحسب بيان سابق صادر عن حزب الوفد، تنتهي اللجنة المشكلة بقرار من قبل الدكتور السيد البدوي، رئيس الوفد، لتلقي طلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للحزب، من تلقي أوراق طلبات الترشح، في تمام الساعة 12 ظهرًا اليوم السبت، على أن تعلن أسماء المرشحين والمناصب المرشحين لها أمام الهيئة العليا للوفد فور غلق باب الترشح.

وأكد القرار أن هذه الخطوة تستهدف الانتقال من اختيار القيادات على أساس العلاقات الشخصية أو التوافقات الانتخابية إلى اختيارها وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة الفعلية على تحمل المسئولية، بحيث يكون لكل مرشح ملف يتضمن مؤهلاته وبرنامج عمله، بما يتيح لأعضاء الهيئة العليا المفاضلة الموضوعية بين المتقدمين.

وحدد القرار مجموعة من المعايير التي يفضل توافرها في المتقدمين، تشمل تقديم سيرة ذاتية تفصيلية تتضمن الخبرات السياسية والتنظيمية والإدارية والمهنية، وبيانًا بالمسئوليات الحزبية السابقة والإنجازات المحققة خلالها، مدعومًا بالمستندات المتاحة، إلى جانب تقديم برنامج عمل مكتوب للمنصب المرشح له، يتضمن أهدافًا محددة وآليات تنفيذ ومؤشرات لقياس الأداء خلال السنة الأولى.

كما تتضمن المعايير إقرار المرشح بتوافر الوقت والقدرة على ممارسة مهام المنصب بانتظام، والإفصاح عن أي تعارض محتمل للمصالح، والتعهد بالالتزام بالاختصاصات المحددة لمنصبه وعدم التدخل في اختصاصات باقي أعضاء المكتب التنفيذي، فضلًا عن الموافقة على التقييم الدوري للأداء أمام الهيئة العليا للحزب.

وكان الاجتماع الأول للهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي، والمنعقد يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026، قد شهد موافقة الهيئة العليا على اقتراح رئيس الوفد بتعيين أحمد محمد حلمي سويلم عضوًا بالهيئة العليا، خلفًا لوالده الراحل محمد حلمي سويلم، وذلك استنادًا إلى نص المادة (22) من اللائحة.

كما أقرت الهيئة العليا لحزب الوفد اعتماد اللجنة النوعية للشباب، ولائحة تنظيم وإدارة جلسات الهيئة العليا، وناقشت الهيئة العليا خطة عمل الحزب حتى نهاية عام 2026.