أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه المحافظين بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن العبودي قوله إن الزيدي وجّه المحافظين بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية وفي المناطق المحيطة بها التي يُحظر البناء فيها.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه أيضاً بإحصاء هذه التجاوزات ومعالجتها وشمول المستحقين من شاغلي تلك المساكن بمبادرة وطن التي تتضمن توزيع مليون قطعة أرض سكنية على المستحقين.

بدوره، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم، افتتاح الطريق الرابط بين اللطيفية - جرف النصر - كربلاء المقدسة.

وكانت قوات أمنية وعسكرية عراقية شرعت أمس الجمعة بإعادة الانتشار داخل قضاء جرف الصخر وفي محيطه، بعد قرار من الزيدي.

وخضع قضاء جرف الصخر شمالي محافظة بابل لسيطرة فصيل كتائب حزب الله العراقي بعد انتهاء المعارك مع تنظيم داعش، واستمر ذلك لمدة 12 عاماً مارس خلالها سياسة منع النازحين من العودة إلى منازلهم لممارسة حياتهم، كما شرع بعمليات تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية حتى بلغت مستويات التهريب نحو 16 ألف صهريج خلال شهرين، بمعدل يتراوح بين 15 و20 صهريجاً يومياً تذهب إلى خارج البلاد عبر محافظتي كركوك والسليمانية.