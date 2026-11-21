سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع اليوم السبت، في محطة لتوليد الكهرباء بجنوب العراق، إلى 4 قتلى و30 مصابا، وسط مخاوف من ارتفاع الأعداد، وفقا لمسئولين أمنيين عراقيين.



وأفادت ​وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"بأن فرق ​الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على ⁠الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء ​الهارثة بشمال البصرة بعدما استجاب رجال الإطفاء ​للحادث.

وأضافوا ​أن محطة الهارثة تبلغ طاقتها الإنتاجية ​المركبة 800 ميجاوات لكنها كانت تعمل بطاقة تبلغ نحو ‌400 ⁠ميجاوات قبل اندلاع الحريق.

وذكرت الوكالة أنه لم ترد بعد معلومات رسمية عن سبب الحريق أو حجم الأضرار.

وعانت البنية التحتية ​للكهرباء في ​العراق ⁠على مدى عقود من نقص الاستثمار والصيانة غير الكافية وعدم القدرة ​على تلبية ذروة الطلب، لا ​سيما ⁠خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة، وفقا لوكالة رويترز.

وتسببت الحرائق والأعطال الفنية في المحطات الفرعية ومنشآت الطاقة في ⁠السابق ​في تعطيل إمدادات الكهرباء ​وانقطاعات واسعة النطاق.