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أعلنت السلطات العراقية اليوم (السبت) ، أن الحصيلة الأولية لحادث الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء بمحافظة البصرة جنوب العراق بلغت حتى الآن وفاة شخصين و28 مصاباً.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلاً عن دائرة صحة البصرة، أن الحصيلة الأولية لحادثة الحريق في قضاء الهارثة بلغت حتى الآن (28) مصاباً وحالتي وفاة، لافتة الى أن الإصابات متفاوتة من حيث الخطورة.

وأكدت أن الفرق الطبية والإسعافية وسيارات الإسعاف الفوري مستنفرة ومتواجدة بشكل مستمر في موقع الحادث، لإسعاف الحالات المتضررة ونقلها بسرعة إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج اللازم.

وكانت مديرية الدفاع المدني العراقية قد أعلنت عن السيطرة على حادثة الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء الهارثة شمالي محافظة البصرة.