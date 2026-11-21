أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، أن قرار دخول القوات الأمنية إلى منطقة جرف الصخر ومحاسبة المتورطين في تهريب النفط هو قرار سيادي لفرض سيطرة الدولة على كل أراضيها.

وقال النعمان ـ في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" ـ إن القرارات الأمنية تبقى سيادية، مضيفا أن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة على الزيدي كان لديه رؤية بأن آن الأوان لتبديل القوات الموجودة في جرف الصخر بقوات أخرى، مضيفا أنه تم تبديل القطاعات الأمنية حسب الخطة الموضوعة والعملية تسير بانسيابية من كل الأطراف.

وشدد على حرص جميع الأطراف على أن يبرهنوا للعالم أجمع حسهم الوطني وأن القوات الأمنية العراقية موحدة وتأتمر تحت قيادة واحدة وهو القائد العام للقوات المسلحة، مضيفا أن العراق يرحب بدعم الأصدقاء لكن تبقى القرارات الأمنية سيادية.

وفيما يخص علمليات تهريب النفط ، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية" إن هناك لجنة قامت بزيارة المنطقة وحددت مواطن الخلل والأشخاص المتسببين في إهدار المال العام سيتم محاسبتهم ، مضيفا أن العمليات تسير وفق الخطط الموضوعة ومن أساء فقط هو من سيتم محاسبته".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، قد أكد أمس الجمعة، أن جرف الصخر انطلاقة لفرض سلطة الدولة، وتوحيد القوات وحصر السلاح، مشيرا الى أن المرحلة الراهنة تتطلب ضبط النفس والحكمة.

وشدد على أن جميع التشكيلات الموجودة في منطقة جرف الصخر هم أبناء العراق، وأن التعامل معهم يقوم على الاحتواء وليس الإقصاء، تمهيدا لانخراط الجميع في القوات المسلحة تحت راية واحدة وقيادة واحدة وقانون واحد.