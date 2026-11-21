أدان رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، اليوم السبت، بشدة هجوم الحوثيين على "مركز الملك عبد الله المالي" في الرياض، واصفا ذلك بأنه "عمل عدواني متهور"، الذي يستهدف البنية التحتية المدنية والمنشآت الاقتصادية.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، قال رئيس الوزراء إن هذه الأعمال "غير مقبولة تماما" وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين، حسب صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم السبت.

وأضاف أن باكستان تقف "في تضامن لا يتزعزع" مع السعودية وشعبها، مشيرا إلى أن إسلام آباد تدعم بشكل كامل حق المملكة في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها وسكانها.

وقال رئيس وزراء باكستان إن بلاده سوف تواصل دعم كل الجهود لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.