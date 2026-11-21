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رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان طائرتين عسكريتين وست سفن حربية وسفينة رسمية واحدة وأربعة مناطيد تابعة للصين في الفترة من الساعة السادسة صباح أمس الجمعة والسادسة صباح اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أنه في رد فعل على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية.

وعبرت الطائرتان التابعتان لجيش التحرير الشعبي خط الوسط بمضيق تايوان في منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية والشرقية، حسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

ورصدت الوزارة أيضا أربعة مناطيد صينية، تجاوزت جميعها خط الوسط بمضيق تايوان، وخضعت للمراقبة.

وحتى الآن هذا الشهر، رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، طائرات صينية 230 مرة وسفنا 187 مرة.

ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويحدد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة جهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة.