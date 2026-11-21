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استهدفت القوات المسلحة الروسية محطتين لتوليد الكهرباء وسفينة تحمل شحنات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة سبوتنيك للأنباء، اليوم السبت: "الليلة، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات بطائرات مسيرة على منشآت للطاقة، وكذلك على سفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت محطة كريفوي روج الحرارية للطاقة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، التي تضمن تشغيل مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية.

وأشارت إلى استهداف محطة كهربائية فرعية بقدرة 110 كيلوفولط في بلدة سارني بمقاطعة روفنو، المستخدمة في إمداد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية بالكهرباء.

كما استهدفت القوات الروسية سفينة بحرية أثناء عبورها في مقاطعة أوديسا، كانت تنقل شحنات ذات استخدام مزدوج لتأمين إمدادت للقوات المسلحة الأوكرانية.

ومنذ منتصف يوليو 2026، يقوم الجيش الروسي يوميًا، باستهداف أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة لقوات نظام كييف.