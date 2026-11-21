قال مسئولو الطيران في الفلبين، إن طائرة تابعة لشركة "اير نيوجيني"، وهي شركة الطيران الوطنية لدولة بابوا غينيا الجديدة، كانت تقل 146 راكبا وفردا من أفراد الطاقم من هونج كونح إلى بابوا غينيا الجديدة هبطت اضطراريا بسلام اليوم السبت في مدينة بجنوب الفلبين، بسبب إشارة إلى احتمال نشوب حريق في أحد محركاتها.

وقالت هيئة الطيران المدني الفلبينية، إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين الركاب البالغ عددهم 137 راكبا وأفراد الطاقم التسعة، الذين نزلوا عبر مزالق الطوارئ بالطائرة، وهي من طراز بوينج 767- اي ار383"، بعدما حولت مسارها وهبطت في مطار دافاو الدولي.

وقال إريك أبولونيو، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الفلبينية، إن الطيارين أبلغا بأنهما رصدا، عبر أحد المؤشرات، احتمال وجود شرر أو حريق في المحرك الأيمن.

وأضاف، دون الخوض في تفاصيل، أنهم اتخذوا إجراءات السلامة وطلبوا الهبوط الاضطراري في دافاو بعد منتصف الليل بقليل، مشيرا إلى أن التحقيق سيشمل إفادات الطيارين.

وتم نقل الركاب وأفراد الطاقم إلى مبنى المطار، وتقديم المساعدة لهم والإقامة في فنادق. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار بالطائرة.

وأُغلق مطار دافاو أمام الرحلات الجوية الأخرى لإتاحة المجال للاستجابة الطارئة، مما أدى إلى إلغاء رحلتين داخليتين قادمتين. وأُعيد فتحه لاحقا بعد استكمال فحوص السلامة على المدرج الرئيسي، وفقا لهيئة الطيران المدني الفلبينية.