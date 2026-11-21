يُجري مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقًا في اختراقٍ محتمل لقاعدة بياناته الوطنية للمعلومات الجنائية، والتي تُعدّ شريانًا حيويًا للتواصل بين أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية، وفقًا لما أفاد به شخصان مُطّلعان على التحقيق لشبكة «CNN».

وتُستخدم قاعدة بيانات NCIC من قِبل جهات إنفاذ القانون على مستوى البلاد لتبادل المعلومات المتعلقة بمذكرات الاعتقال والتحقق من الخلفية الجنائية.

ويُعدّ هذا الاختراق، ثاني اختراق من نوعه خلال الأشهر الأخيرة إلا أن ما تم استهدافه يثير قلق مسئولين، إذ أوضح مسئول سابق في (FBI) -كان يتولى قيادة تحقيقات تستهدف عصابات الجرائم الإلكترونية- أن قاعدة بيانات «مركز معلومات الجريمة الوطني» (NCIC) تُعد واحدة من أهم أنظمة تبادل المعلومات في أجهزة إنفاذ القانون.

وأوضح المسئول في تصريح لشبكة CNN: «يعتمد ضباط الشرطة في جميع أنحاء البلاد يوميًا على نظام NCIC لتحديد هوية المطلوبين، والتحقق من وجود مذكرات اعتقال، والوصول إلى معلومات تؤثر بشكل مباشر على سلامة الضباط والجمهور على حد سواء. لا يقتصر قلقي على احتمالية وصول المخترقين إلى معلومات حساسة -رغم أن هذا بحد ذاته يمثل مشكلة- بل يمتد ليشمل خطر تلاعبهم بدقة المعلومات التي يعتمد عليها الضباط في عملهم».

ويأتي الكشف عن هذا الاختراق الأخير في وقت سعت فيه إدارة ترامب إلى تهدئة المخاوف العامة بشأن الأمن السيبراني للبلاد، وذلك في ظل سلسلة من الأعطال البارزة التي طالت بنوكًا، ووكالة الأمن القومي، ونظام التحكم في الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

ولم يستجب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على الفور لطلب التعليق.

وعقب علم مسئولي المكتب بالحادث السيبراني الأخير، ظهر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، الخميس، على شبكة «فوكس نيوز» للحديث عن جهود المكتب في مجال الأمن السيبراني، وقد استغل باتيل هذا الظهور لاستعراض عملية أُنجزت قبل أشهر، كانت تهدف إلى حث الشركات على تحديث أنظمتها لمنع القراصنة من الوصول إلى بياناتها الحساسة.

وأشار باتيل إلى عملية «درع الشتاء» وكأنها لا تزال قيد التنفيذ، وأشاد بجهود الإدارة الحالية في تحديث الأنظمة الحيوية الرامية إلى حماية البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد.

وقال: «كان بإمكان إدارات أخرى إجراء هذه التحديثات، لكنها لم تفعل ذلك. نحن الآن نسبق الأحداث ونعوض ما فات من وقت».

عمليات اختراق سابقة

استهدف هجوم في سبتمبر شنته مجموعة تُدعى «شاين هانترز» بيانات شخصية حساسة لموظفين من موقع وظائف تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

أُلقي القبض على باحث وكاتب كندي متخصص في الأمن السيبراني، ويواجه اتهامات تتعلق باختراق بيانات «شاين هانترز».

وبعد هذا الاختراق، شعر بعض موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالغموض حيال مدى تأثرهم بسرقة البيانات، كما شعروا بخيبة أمل من الموارد الأمنية المُقدمة للضحايا، وفقًا لتقرير سابق لشبكة CNN.

وفي اختراق سابق عام 2023، تمكن قراصنة من اختراق نظام حاسوبي يستخدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك للتحقيقات في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك نظام يُستخدم لتخزين صور متعلقة بتحقيقات جيفري إبستين، وفقًا لتقرير سابق لشبكة CNN.