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وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، برئاسة باتريس موتسيبي، خلال اجتماعه في العاصمة النيجيرية أبوجا، على استحداث بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئات تحت 17 عاما.

قال كاف في بيان عبر موقعه الرسمي إن البطولة الجديدة ستوفر فرصا أكبر للاعبات الأفريقيات الشابات للمشاركة في المنافسات الدولية، واكتساب الخبرات اللازمة، وتطوير قدراتهن ومواهبهن الكروية.

وأضاف البيان أن المكتب التنفيذي وافق أيضا على فتح باب الترشح أمام الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة النسخة الأولى من البطولة، وكذلك فتح باب الترشح لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2028.

وحدد الاتحاد الأفريقي ثلاثة أسابيع أمام الاتحادات الأعضاء الراغبة في الاستضافة لتقديم ملفات ترشحها إلى الأمانة العامة للكاف.

ومن المقرر إقامة البطولة خلال شهري مارس وأبريل 2028، على أن تنطلق التصفيات المؤهلة إليها في نيسان 2027.