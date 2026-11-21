تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ المعسكرات التدريبية لمبادرة «مودة.. تربية.. مشاركة»، التي ينفذها البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، بهدف إعداد وتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين داخل المؤسسات التعليمية، حيث تستهدف المرحلة الحالية تدريب 340 أخصائيًا وأخصائية في 17 محافظة، في إطار خطة التوسع بالمبادرة وتعميم تجربتها على مستوى الجمهورية.

وتهدف المعسكرات إلى إعداد كوادر تربوية مؤهلة وقادرة على نشر مفاهيم التربية الإيجابية داخل المدارس، من خلال تزويد الأخصائيين الاجتماعيين بالمعارف العلمية والمهارات العملية اللازمة لنقل رسائل المبادرة وتطبيقها، بما يسهم في توسيع نطاق التوعية ليشمل زملاءهم من الأخصائيين والمعلمين والطلاب.

وأكدت رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومديرة برنامج «مودة»، أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن تأهيل 340 أخصائيًا اجتماعيًا في 17 محافظة يأتي استكمالًا لإعداد 209 أخصائيين في 10 محافظات خلال المراحل السابقة، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 549 كادرًا مؤهلًا على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن الاعتماد على تدريب الأخصائيين الاجتماعيين يضمن استدامة الأثر التوعوي وتوسيع نطاقه داخل المدارس، من خلال تمكين الأخصائي من أداء دور فاعل في إحداث تغيير إيجابي داخل مدرسته، وبناء جسور تواصل بين الأسرة والمدرسة، بما ينعكس على الصحة النفسية والاجتماعية للطلاب.

وتتضمن المعسكرات التدريبية عددًا من المحاور المرتبطة بمفاهيم ومبادئ التربية الإيجابية، وأساليب تعديل السلوك، وفهم الخصائص النمائية للأطفال والمراهقين، إلى جانب تنمية مهارات التواصل الفعال وإدارة الحوار، والتعامل التربوي السليم مع التحديات السلوكية والنفسية داخل المجتمع المدرسي، فضلًا عن مهارات العرض والتقديم وتيسير الجلسات التوعوية.

وتأتي هذه المعسكرات في إطار رؤية مبادرة «مودة.. تربية.. مشاركة» لتحويل المدرسة إلى بيئة تعليمية وتربوية آمنة وداعمة للنمو النفسي والاجتماعي المتوازن للطلاب، وترسيخ ثقافة الحوار والاحتواء، بما يسهم في تنشئة أجيال أكثر وعيًا واستقرارًا نفسيًا وأسريًا.