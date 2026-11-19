شهد طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، فعاليات المهرجان القومي للمسرح المدرسي في دورته الأولى، الذي يقام تحت شعار "قنا بتتكلم مسرح"، وذلك على مسرح قصر ثقافة قنا، بإشراف توجيه التربية المسرحية بإدارة قنا التعليمية.

وأكد وكيل تعليم قنا أن المسرح المدرسي أحد أهم روافد بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الإبداعية، موضحا أنه ليس مجرد نشاط ترفيهي، بل مساحة تربوية وثقافية تسهم في غرس القيم الإيجابية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتنمية مهارات الحوار والتعبير والعمل الجماعي، فضلا عن اكتشاف المواهب الطلابية وصقلها.

وأشار إلى أن الاهتمام بالمسرح المدرسي ينطلق من إيمان الوزارة بأهمية الأنشطة التربوية في بناء شخصية متكاملة للطالب، تجمع بين التحصيل العلمي والوعي الثقافي والإبداع الفني، مؤكدا حرص مديرية التربية والتعليم بقنا على دعم المواهب الطلابية، وتوفير المناخ الملائم لمشاركتها في الفعاليات والمسابقات على مختلف المستويات.

وشهد المهرجان عروضا مسرحية وفنية وقصائد شعرية قدمها طلاب مدارس إدارة قنا من مختلف المراحل التعليمية، وسط تفاعل وإشادة من الحضور بالمستوى الفني للعروض وأداء الطلاب.

ويأتي تنظيم المهرجان لتأكيد أهمية المسرح المدرسي كمنصة لاكتشاف المبدعين الصغار، وترسيخ دور المدرسة في بناء الوعي وتنمية الذوق الفني والثقافي لدى الطلاب.