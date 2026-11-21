رحبت وزارة الخارجية اليمنية بما تضمنه البيان المشترك الصادر عن قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل، من إدانة للتصعيد العسكري لجماعة الحوثيين في اليمن وضد المملكة العربية السعودية، ودعوة الجماعة إلى الوقف الفوري لجميع عملياتها العسكرية، بما فيها الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وثمّنت الوزارة، في بيان صدر اليوم، دعوة القمة للحوثيين إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية، مطالبة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالتعاون مع الأمم المتحدة لممارسة ضغوط من أجل رفع الحصار المفروض على مدينة تعز وفتح الطرق المؤدية إليها أمام إمدادات الغذاء والدواء والوقود.

وأكدت الوزارة أن فتح الطرق من شأنه تسهيل وصول الاحتياجات الأساسية إلى السكان، وضمان استمرار عمل المستشفيات ومضخات المياه.

وأدان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بيان مشترك، التصعيد العسكري للحوثيين في اليمن وضد السعودية، مطالبين بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية، بما فيها الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وحذر البيان من تداعيات هذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، مشددًا على ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية وحماية السفن المدنية العابرة لهذا الممر المائي الاستراتيجي.