وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم السبت، بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات حادثة انفجار محطة كهرباء الهارثة في محافظة البصرة، وتحديد أسبابها والمسئوليات المترتبة عليها.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، أوعز الزيدي، لوزارة الصحة ومحافظة البصرة باستنفار جميع الإمكانات والجهود الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للجرحى والمصابين، ومتابعة أوضاعهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء.

وأكد تعويض أسر الضحايا والمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم، فضلًا عن شمول الأسر المتضررة بمبادرة «وطن» للمليون قطعة أرض سكنية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، وفاة شخصين وإصابة 46 آخرين جراء الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء الهارثة الحرارية بمحافظة البصرة، وامتد إلى المنازل المجاورة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن الحصيلة المسجلة حتى الآن بلغت 46 إصابة، بينها حالتا وفاة، مشيرًا إلى أن معظم الإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة.

وأضاف أن 17 مصابًا غادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، فيما لا يزال ثلاثة آخرون يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة.

وأوضح أن المؤسسات الصحية في البصرة استنفرت جهودها لإسعاف المصابين ونقلهم واستقبالهم، مؤكدًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم الرعاية اللازمة لجميع الحالات، مع استمرار الخدمات الصحية الأخرى بصورة طبيعية.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني أن الحريق اندلع داخل محطة الهارثة الحرارية في قضاء الهارثة شمالي محافظة البصرة، في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم السبت.

وأوضحت الخلية أن فرق الدفاع المدني، بإسناد من القوات الأمنية، باشرت التعامل مع الحادث، فيما جرى تطويق موقع الحريق وتأمين محيطه.

وأشارت إلى أن الحصيلة الأولية للحادث سجلت أربع وفيات و35 مصابًا، معظمهم من سكان المنازل غير النظامية المجاورة للمحطة، تعرضوا لحروق وحالات اختناق متفاوتة، ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكدت الخلية استمرار الإجراءات الميدانية والتحقيقية للوقوف على ملابسات الحريق وتحديد أسبابه.

وعانت البنية التحتية لقطاع الكهرباء في العراق على مدى عقود من نقص الاستثمار والصيانة غير الكافية، فضلًا عن عدم القدرة على تلبية ذروة الطلب، لا سيما خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة.

وتسببت الحرائق والأعطال الفنية في محطات الكهرباء الفرعية ومنشآت الطاقة في السابق في تعطيل الإمدادات وحدوث انقطاعات واسعة النطاق.