سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع سلسلة طويلة من المباريات على مدار اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 على مستوى الدوريات الأوروبية وكذلك بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة في قطر، وأيضا نهائي بطولة كوبا سودأمريكانا.

ويستعرض الشروق في هذه السطور أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × فولهام (2:30) بي إن سبورتس 1

تشيلسي × ليدز يونايتد (5:00) بي إن سبورتس 1

توتنهام × إبسويتش تاون (5:00) بي إن سبورتس 3

نيوكاسل × أرسنال (7:30) بي إن سبورتس 1

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو × فالنسيا (5:15) بي إن سبورتس 9

إشبيلية × ريال بيتيس (7:30) بي إن سبورتس 3

ريال مدريد × سيلتا فيجو (10:00) بي إن سبورتس 1

الدوري الفرنسي

نيس × باريس سان جيرمان (6:15) بي إن سبورتس 2

ليل × ليون (9:45) بي إن سبورتس 2

الدوري الإيطالي

لاتسيو × إلتشي (4:00) منصة شاشا / تطبيق ستارز بلاي

بارما × روما (7:00) منصة شاشا / تطبيق ستارز بلاي

نابولي × تورينو (9:45) منصة شاشا / تطبيق ستارز بلاي

الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ × بوروسيا دورتموند (4:30) منصة شاهد

الدوري الاسكتلندي

الجزائر × تشيلي (5:00) قناة الشارقة الرياضية

كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

البرازيل × أيرلندا (5:00) قناة الكاس القطرية

الجزائر × تشيلي (5:30) قناة الكاس القطرية

نهائي كوبا سودأمريكانا

بوكا جونيورز × أتلتيكو مينيرو (12:00 بعد منتصف الليل) قناة بي إن سبورتس 1