دعت الدنمارك، دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتشديد القيود المفروضة على دخول المواطنين الروس إلى منطقة شنجن، وذلك عقب إعلان السلطات الدنماركية إحباط محاولة اغتيال قالت إن أجهزة استخبارات روسية تقف وراء التخطيط لها.

وذكرت وكالة «رويترز»، نقلًا عن رسالة دنماركية اطلعت عليها وأكد دبلوماسيان أوروبيان محتواها، أن كوبنهاجن طالبت باتخاذ «إجراءات ملموسة» لإظهار موقف أوروبي موحد في مواجهة روسيا.

وتضمنت المقترحات وقف إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس، واعتماد سياسة موحدة لعدم الاعتراف بجوازات السفر الروسية غير البيومترية.

ومن المقرر أن تعرض الدنمارك مقترحاتها خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاثنين المقبل.

في المقابل، رفضت السفارة الروسية في كوبنهاجن الاتهامات الدنماركية، ووصفتها بأنها لا تستند إلى أي أدلة.

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع الدنمارك، منددة بمحاولة اغتيال مواطن أمريكي من أصول أوكرانية على الأراضي الدنماركية، قالت السلطات إنها من تدبير أجهزة الاستخبارات الروسية.

وقالت فون دير لاين، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الحادث يمثل هجومًا على أراضي الاتحاد الأوروبي، مؤكدة تضامن التكتل مع الدنمارك والدول الأعضاء التي قالت إنها تعرضت لهجمات روسية هجينة.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيطرح قريبًا استراتيجية أمنية أوروبية جديدة، تستهدف تعزيز قدراته على الاستعداد والردع في مواجهة التهديدات الأمنية.