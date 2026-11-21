أعلنت دائرة العلاقات العامة في القوات البحرية للجيش الإيراني، السبت، أن ناقلة نفط وصفتها بأنها «مخالفة» دخلت المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز، رغم التحذيرات المعلنة، بعد إيقاف أنظمة التعرف والملاحة الخاصة بها، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها إثر «اصطدامها بلغم بحري».

وفي وقت سابق، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني وقوع حادثي اصطدام لناقلات نفط بألغام بحرية في المنطقة الجنوبية من مضيق هرمز، خلال الليلة الماضية وفجر اليوم، محذرة من التعامل بحزم مع أي سفينة تحاول عبور المضيق دون تنسيق مسبق أو عبر مسارات غير مصرح بها.

وقالت بحرية الحرس الثوري، في بيان نقلته وكالة «تسنيم»، إن الحادث الأول وقع بالقرب من ميناء خصب، فيما وقع الثاني فجر اليوم على بعد كيلومترات من سواحل جزيرة غنم.

وزعمت أن الحادثين وقعا عقب محاولة الجيش الأمريكي، باستخدام عدد من طائراته، تهيئة الظروف لعبور سفن من مضيق هرمز وتهريب الوقود.

وأضافت أن قواتها أسقطت، فجر اليوم، طائرة مسيّرة أمريكية من طراز «إم كيو-9» غربي مضيق هرمز، قالت إنها كانت تنفذ مهام لتوفير الغطاء الجوي للسفن التي وصفتها بالمخالفة.

وشددت بحرية الحرس الثوري على أنها ستتعامل بحزم مع السفن التي تعبر المضيق دون التنسيق معها، أو تستخدم مسارات غير مصرح بها، أو تعمد إلى إطفاء أجهزة الملاحة الخاصة بها.