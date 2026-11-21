نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي لإجمالي الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية: 9 شهداء، و55 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 1671 شهيدا، و6062 إصابة، و851 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، إلى 74 ألفًا و736 شهيدًا، و176 ألفًا و194 إصابة.

وأفادت بإضافة 12 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ 14/11/2026.

وأصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم طفل وامرأتان، اليوم السبت، جراء إطلاق نار وتفجيرات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع تجدد خروقات وقف النار.

وبحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام، أصيب ثلاثة مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف صباح اليوم شارع مشتل التحرير جنوبي مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني أن طواقمه تعاملت مع استهداف إسرائيلي لدراجة هوائية في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، ونقلت إصابة إلى المستشفى البريطاني لتلقي العلاج.

وأفاد مصدر محلي بإصابة مواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، في مخيم للنازحين شمال شرقي مدينة غزة.

وأصيب مواطنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات النازحين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بإصابة طفل وامرأة برصاص قوات الاحتلال في منطقة الكنيس بمواصي خان يونس، فيما وصلت إلى مجمع ناصر الطبي سيدة تبلغ من العمر 33 عاما، مصابة في يدها، إثر التفجيرات الضخمة التي نفذتها قوات الاحتلال بالقرب من دوار بني سهيلا شرقي المدينة.

وفي السياق ذاته، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس، ما أثار حالة من الخوف بين السكان الذين لجأوا إلى المنطقة هربا من القصف والتدمير.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة وشرقي مدينة خان يونس.