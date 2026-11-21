أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، خليل الحية، يوم السبت، أن قطاع غزة يواصل صموده وثباته رغم الجوع والعدوان وغياب مقومات الحياة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل عدوانه وهندسة التجويع رغم موافقة الحركة والفصائل الفلسطينية على «اتفاق شرم الشيخ»، حمايةً للشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الحية، خلال فعاليات المؤتمر القومي العربي في نسخته الخامسة والثلاثين المنعقدة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وشدد الحية، في كلمته على أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعوّل على عمقه العربي والإسلامي لنصرته وإغاثته وتعزيز صموده وتوفير احتياجاته الأساسية.

وأكد أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه المتمثلة بهزيمة الشعب الفلسطيني وتهجيره وفرض إرادته عليه، وأنه بات يخسر معركة الرأي العام العالمي.

وعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني، دعا الحية إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية تضم جميع القوى، وتشكيل حكومة وفاق وطني في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني لتوحيد الصف وتفعيل المؤسسات الوطنية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الميدانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حذّر الحية من أن المخططات الإسرائيلية في الضفة تستهدف تهجير السكان والاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم.

ولفت إلى أن مدينة القدس تعاني من محاولات التهويد، وأن التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك بات شبه واقع.

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» أن المقاومة بكل أشكالها هي الخيار الحقيقي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني واستعادة الأرض والمقدسات، مؤكدًا المضي قدمًا نحو إنجاز مشروع التحرير والعودة.

وعلى المستوى الإقليمي، رأى الحية أن المشروع الصهيوني تجاوز حدود فلسطين عبر الاعتداءات المتكررة على لبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران، معتبرًا أن مشروع إقامة ما يُسمى «إسرائيل الكبرى» قد انتقل من دائرة الطموح إلى دائرة الفعل.

ودعا الحية إلى بلورة موقف عربي وإسلامي موحد، وإنهاء الخلافات الداخلية بين مكونات الأمة، وتنسيق التحركات لمواجهة مخططات الهيمنة والاحتلال المباشر، وتفعيل دور قوى المقاومة وتوسيع محور المواجهة.