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استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، جراء غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت باصًا في شارع الصناعة بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وقال إن المواطن أحمد محمود أبو جبل، استشهد برصاص جيش الاحتلال في مخيم حلاوة للنازحين في جباليا البلد شمال غزة.

وأشار إلى إصابة عدد من المواطنين برصاص جيش الاحتلال في مخيمات إيواء في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة.

وذكر أن مواطنين، بعضهم بحالة حرجة، أصيبوا، جراء غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت باصًا في شارع الصناعة بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وفي جنوبي القطاع، قال المراسل إن ثلاثة مواطنين، أحدهم بجروح خطيرة، أصيبوا في قصف من مسيّرة إسرائيلية في محيط المسلخ التركي جنوبي مدينة خان يونس.

وأضاف أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة صوب خيام النازحين في مواصي خان يونس.

وذكر أن مواطنين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال في منطقة «الكنيس» بالمواصي.

ولفت إلى أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة في منطقة الشاكوش، مستهدفة خيام النازحين في مواصي رفح وخانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية من خان يونس.

وأشار إلى أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شمالي مخيم البريج وسط القطاع.