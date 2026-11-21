أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني وقوع حادثي اصطدام لناقلات نفط بألغام بحرية في المنطقة الجنوبية من مضيق هرمز، خلال الليلة الماضية وفجر اليوم، محذرة من التعامل بحزم مع أي سفينة تحاول عبور المضيق دون تنسيق مسبق أو عبر مسارات غير مصرح بها.

وقالت بحرية الحرس الثوري، في بيان نقلته وكالة «تسنيم»، إن الحادث الأول وقع بالقرب من ميناء خصب، فيما وقع الثاني فجر اليوم على بعد كيلومترات من سواحل جزيرة غنم.

وزعمت أن الحادثين وقعا عقب محاولة الجيش الأمريكي، باستخدام عدد من طائراته، تهيئة الظروف لعبور سفن من مضيق هرمز وتهريب الوقود.

وأضافت أن قواتها أسقطت، فجر اليوم، طائرة مسيّرة أمريكية من طراز «إم كيو-9» غربي مضيق هرمز، قالت إنها كانت تنفذ مهام لتوفير الغطاء الجوي للسفن التي وصفتها بالمخالفة.

وشددت بحرية الحرس الثوري على أنها ستتعامل بحزم مع السفن التي تعبر المضيق دون التنسيق معها، أو تستخدم مسارات غير مصرح بها، أو تعمد إلى إطفاء أجهزة الملاحة الخاصة بها.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت، إن مقذوفًا مجهولًا أصاب مؤخرة ناقلة كانت تبحر عبر مضيق هرمز باتجاه الخروج على بعد حوالي 11 ميلًا بحريًا شمالي خصب العمانية.

وأضافت ⁠الهيئة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، في حين لم يتضح الأثر البيئي للواقعة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وتقع خصب في شبه جزيرة مسندم العمانية عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي الذي كان يمر عبره ⁠ما يقرب من 20 بالمئة من إمدادات النفط الخام العالمية قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ⁠إيران.

وتعطلت حركة الشحن عبر المضيق منذ تحرك إيران لإغلاق الممر المائي عقب ⁠اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي.