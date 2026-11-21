حذّرت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل الدمار الواسع الذي طال المساكن والبنية التحتية، مؤكدة أن نحو 350 ألف أسرة باتت بحاجة ماسة إلى توفير مأوى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة تحت عنوان «شتاء غزة مأساة العالم»، استعرضت خلاله حجم الأضرار التي لحقت بالوحدات السكنية، والاحتياجات العاجلة لإيواء مئات الآلاف من النازحين.

تضرر 410 آلاف وحدة سكنية

وأفادت الوزارة بأن نحو 410 آلاف وحدة سكنية تضررت جراء الحرب، بينها 335 ألف وحدة دُمرت بالكامل، و75 ألف وحدة أصبحت غير صالحة للسكن، بما يمثل نحو 80% من مباني القطاع.

وأضافت أن طواقمها تمكنت، رغم تدمير آلياتها، من إزالة المخاطر عن 400 مبنى آيل للسقوط بالاعتماد على الجهود اليدوية، مطالبة بالسماح بإدخال المعدات الثقيلة لتفادي انهيارات جديدة تهدد حياة السكان.

مليون نازح يواجهون الشتاء في الخيام

وفيما يتعلق بأزمة الإيواء، أوضحت الوزارة أن 270 ألف أسرة، تضم أكثر من مليون نازح، تعيش في خيام منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتدمير نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.

وحذّرت من تعرض 7500 أسرة لخطر الغرق مع هطول الأمطار، مشيرة إلى أن 2500 أسرة منها تحتاج إلى نقل عاجل، فضلًا عن الحاجة إلى استبدال نحو 200 ألف خيمة متهالكة قبل اشتداد المنخفضات الجوية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى فتح ممر إنساني لإدخال مستلزمات الإيواء، محذرة من أن وتيرة إدخال المساعدات الحالية لا تكفي لتلبية الاحتياجات العاجلة.

خمس أولويات لمواجهة أزمة الإيواء

وحددت الوزارة خمس أولويات للتدخل العاجل، تشمل إدخال 200 ألف خيمة ومليون شادر ووحدات إيواء جاهزة، دون فرض شروط تعرقل وصولها إلى المتضررين.

كما طالبت بإدخال المعدات الثقيلة والوقود وقطع الغيار اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق، وإطلاق برنامج للإسكان الدائم يستند إلى قاعدة بيانات شفافة تضمن حقوق الملكية للمواطنين.

وشملت الأولويات أيضًا دعم أعمال الفحص الإنشائي وإزالة مخاطر المباني الآيلة للسقوط، إلى جانب ترميم الوحدات السكنية المتضررة جزئيًا، بما يتيح للأسر العودة إلى منازلها في أسرع وقت وبأقل تكلفة.

واختتمت الوزارة دعوتها بمطالبة المجتمع الدولي بتحرك عاجل لتوفير مستلزمات الإيواء وإعادة تأهيل المساكن والبنية التحتية، محذرة من أن استمرار التأخير سيضاعف معاناة النازحين ويعرض مزيدًا من الأرواح للخطر مع حلول فصل الشتاء.