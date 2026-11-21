- كجوك: فرص واعدة للتعاون في الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والبحث والابتكار

- نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات الاقتصادية للبلدين.. وتعزيز التكامل في المشروعات الإنتاجية والاستثمارية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك فرصا أكبر للاستثمار والتجارة والتنمية المشتركة بين مصر واليونان، موضحا: "نتطلع إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وإقامة شراكات إنتاجية وصناعية بين الشركات المصرية واليونانية".

وقال كجوك، في لقائه مع باناجيوتيس ثيودوريكاكوس، وزير التنمية اليوناني، على هامش منتدى الدبلوماسية الاقتصادية بأثينا: "إننا حريصون على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع اليونان، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود التنمية المستدامة".

وأضاف أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان "GREGY" يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويدعم أمن الطاقة في أوروبا.

وأشار كجوك إلى أن هناك فرصا واعدة لتعميق التعاون المشترك في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والبحث والابتكار، موضحا "أننا نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات الاقتصادية للبلدين، وتعزيز التكامل في المشروعات الإنتاجية والاستثمارية".

وأكد الوزير "أننا نعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يتيح فرصا أكبر للشراكات الاستثمارية والإنتاجية، ويدعم النمو الاقتصادي".