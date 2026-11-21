كشف القبطان المصري علي سليمان، تفاصيل تعرض السفينة التي يتولى قيادتها، وعلى متنها 21 بحارا مصريا، لثلاث محاولات هجوم من قوارب يشتبه في استخدامها من جانب قراصنة، أثناء إبحارها في خليج عدن في طريقها إلى ميناء الدقم بسلطنة عمان، يوم 17 نوفمبر الجاري، مؤكدا نجاح الطاقم وفريق الحراسة في إحباط المحاولات الثلاث دون وقوع إصابات أو خسائر.

وقال سليمان، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" إنه خلال إبحار السفينة رصد الطاقم عبر شاشة الرادار هدفا على بعد 6 أميال بحرية، يتحرك بسرعة كبيرة، ما أثار الشكوك حول هويته، ودفعه إلى إصدار تعليمات للطاقم وفريق الحراسة بالتمركز في مواقعهم والاستعداد تحسبا لأي محاولة هجوم أو صعود إلى السفينة.

وأضاف أن الشكوك تأكدت مع اقتراب القارب، الذي أظهر أفراده أسلحتهم وحاولوا الاقتراب من السفينة والصعود إليها، عندما أصبحت المسافة بينهم نحو ميل بحري، موضحا أن فريق الحراسة أطلق أعيرة نارية تحذيرية لإجبارهم على الابتعاد، دون استهدافهم، إلا أن القارب واصل المناورة محاولا الوصول إلى الجانب الأيسر من السفينة.

وأوضح القبطان، أن طاقم السفينة بدأ في تنفيذ مناورات بحرية وزيادة السرعة، بهدف إعاقة محاولة الصعود وإبعاد القارب، بالتزامن مع استمرار فريق الحراسة في إطلاق الطلقات التحذيرية، حتى تمكنوا من إحباط المحاولة الأولى، دون تعرض أي من أفراد الطاقم أو الحراسة للإصابة.

وأشار القبطان المصري إلى أن المحاولة الثانية وقعت بعد نحو ساعتين أو ثلاث ساعات، عندما اقترب أكثر من قارب سريع من مقدمة السفينة في محاولة لاعتراض طريقها، إلا أن الطاقم تمكن من الابتعاد عنها من خلال زيادة السرعة وتغيير مسار الإبحار، دون وقوع اشتباك.

وأضاف أن المحاولة الثالثة وقعت قرابة منتصف الليل، مع انخفاض مستوى الرؤية، حيث رصد الطاقم أكثر من قارب في محيط السفينة، فجرى رفع السرعة وتنفيذ مناورات للابتعاد عنها، ونجح الطاقم مجددا في تفادي محاولة الاقتراب دون حدوث أي صعود إلى السفينة.

وأكد سليمان أن إطلاق النار اقتصر على المحاولة الأولى، وكان بهدف التحذير ومنع القارب من الاقتراب، مشددا على أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم تقع أي إصابات أو خسائر خلال المحاولات الثلاث.

وأوضح أن السفينة لم تطلب أي مساعدة أو تبعث استغاثة خلال الواقعة، ذاكرا أنه كان سيطلب المساعدة في حال عدم نجاح إجراءات التصدي واقتراب المهاجمين من الصعود إلى السفينة، مؤكدا أن سلامة جميع الموجودين على متنها كانت الأولوية طوال التعامل مع الموقف، شاكرا الله على سلامة الطاقم ونجاحهم في مواصلة الرحلة، بعد التصدي للمحاولات الثلاث التي تعرضت لها السفينة خلال 24 ساعة في خليج عدن.

كان موقع Maritime Executive الأمريكي المتخصص بالشؤون البحرية، قد أفاد في يونيو الماضي، بتزايد وتيرة هجمات القراصنة وارتفاع مستوى جرأتهم في خليج عدن وعلى طول الساحل الصومالي، محذرًا من تنامي المخاطر التي تواجه السفن التجارية في المنطقة.

وأوضح الموقع أنه خلال فترة قريبة من نشر التقرير، شهد ثلاث محاولات اقتحام لسفن شمال شرقي عدن، حيث استخدم المهاجمون زوارق صغيرة وأسلحة نارية، فيما تم تسجيل استخدام قذيفة “آر بي جي” في إحدى الهجمات، الأمر الذي يعكس تصاعدًا في مستوى العنف الذي يمارسه القراصنة.