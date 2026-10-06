إصابات جراء غارة للاحتلال على حي تل الهوا جنوب مدينة غزة

أفادت وكالة «شهاب» الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع إصابات عقب استهداف مجموعة من المواطنين بالقرب من مسجد مصعب بن عمير جنوب غرب حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

واستشهد 5 فلسطينيين، اثنان منهما متأثران بجراحهما، وأصيب آخرون بقصف وإطلاق نار إسرائيلي متعدد على أهداف مدنية متفرقة، فيما شهدت الليلة عمليات نسف واسعة لأحياء سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد الشاب معتصم صلاح بعد قصفه من مسيّرة إسرائيلية أثناء سيره على دراجة هوائية أمام منتزه بلدية مدينة غزة.

كما استشهد الشاب محمود إبراهيم عليان البزوم، إثر استهداف قوات الاحتلال لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهو أسير محرر كان قد اعتُقل خلال الحرب.

وأعلنت ذات المصادر أيضا استشهاد المواطن محمد اليازجي، إثر غارة جوية اسرائيلية استهدف مواطنين في شارع عايدية غرب مدينة غزة.

وبحسب مصادر محلية، استشهد المواطن إبراهيم محمد علام، متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد المواطن فتحي حمادة بريكة من سكان مدينة خان يونس والموجود في جمهورية مصر العربية؛ متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي خلال الحرب.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة، فيما أصيب مواطن آخر جراء إطلاق نار إسرائيلي مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بئر 19 جنوبي مواصي خان يونس.

وشهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة منذ ساعات الصباح سلسلة من عمليات النسف والتفجير، إذ سُمع دوي انفجار ناتج عن عملية نسف في شرق المدينة، قبل أن تنفذ قوات الاحتلال تفجيرًا لروبوت مفخخ في محيط شارع المنصورة بحي الشجاعية، أعقب ذلك إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية من حي التفاح.

وتجددت عمليات تفجير الروبوتات المفخخة في المناطق الشرقية لمدينة غزة وشرق حي الشجاعية، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار من الآليات العسكرية المنتشرة في المناطق الشرقية للمدينة، فيما أقدمت قوات الاحتلال على نسف عدد من المباني السكنية شرق حي التفاح، ما أدى إلى سماع انفجارات قوية في المنطقة.

وفي شمال قطاع غزة، حلقت طائرات مسيّرة في أجواء مخيم جباليا والمناطق الواقعة إلى الغرب منه، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق المخيم، فيما تجدد القصف المدفعي على المناطق الشرقية للمخيم، واستمر إطلاق النار في عدد من المناطق الشمالية والشرقية للقطاع.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانًا مكثفة من دباباتها باتجاه المناطق الشمالية من قطاع غزة، بالتزامن مع تحليق الطائرات الحربية والمروحية في أجواء القطاع، بما في ذلك المناطق الجنوبية للقطاع وأجواء شمال مدينة خان يونس.

وفي مدينة خان يونس، واصلت الآليات العسكرية الإسرائيلية إطلاق النار بكثافة باتجاه مناطق تجمع النازحين، حيث استهدف إطلاق النار خيام النازحين في منطقتي بئر 19 والإقليمي بمواصي خان يونس، كما امتد إطلاق النار إلى خيام النازحين في منطقتي المسلخ والمقابر جنوبي المدينة.

وشهدت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس كذلك إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية، بالتزامن مع تحليق الطيران المروحي في المناطق الشرقية من بلدة القرارة شمالي المدينة، فيما أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لخان يونس.

وفي عرض بحر خان يونس، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه مراكب الصيادين، في خرق جديد طال المنطقة البحرية لقطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في البر والجو والبحر.

وفي وسط القطاع، تعرضت المناطق الشمالية من مخيم البريج لقصف مدفعي متقطع، أعقبه إطلاق نار من طائرات مروحية في المنطقة، بالتزامن مع استمرار التحليق الجوي الإسرائيلي في أجواء مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع أيضًا، أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيرانها باتجاه المناطق الغربية من مدينة رفح، فيما واصلت قوات الاحتلال إطلاق النار والقصف وتنفيذ التحليق الجوي في مناطق متفرقة من القطاع، في وقت تستمر فيه الخروقات الميدانية لوقف إطلاق النار.