استقر مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على قرار الإطاحة بالمدرب المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، وذلك بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، مساء الإثنين على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة.

أجرى أعضاء مجلس إدارة الأهلي تصويتا، سارت فيه الأغلبية في ضرورة إقالة عموتة، بداعي أن أداء الفريق تحت قيادته متواضع، وأن المستوى الهزيل أمام بيراميدز كان لا يليق بشخصية الأهلي في مباراة كبيرة وحاسمة.

واتفقت الأغلبية أيضا أن المدرب المغربي لا يستحق فرصة جديدة، بعدما صبرت إدارة النادي على تواضع أداء الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

ولكن هناك 3 أمور تعطل خطوة إقالة الحسين عموتة، أولها أن الأقلية داخل تصويت داخل مجلس الإدارة، لا ترى أن المدرب المغربي يتحمل المسؤولية بمفرده، بل هناك مسؤولية كبيرة تقع على اللاعبين بسبب افتقارهم للحماس داخل الملعب، وتعاملوا بتجاهل ولامبالاة مع الرسائل القوية للجماهير في المدرجات قبل مباراة بيراميدز.

وترى الأقلية كذلك أن الفريق يعاني من خلل واضح في بعض المراكز مثل خط دفاع الفريق، والذي تأثر بكثرة الإصابات بين لاعبيه مثل يوسف بلعمري وعمرو الجزار، وكذلك عدم حسم مصير الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم في ظل انتهاء تعاقدهما بنهاية الموسم الجاري.

وما يعطل رحيل عموتة أيضا هو عامل "ضيق الوقت" في إيجاد بديل مناسب حاليا وسط منافسات الموسم، وكذلك ضيق الوقت بسبب ارتباط الفريق بمباراة مهمة أمام بريميرو أجوستو الأنجولي يوم الأحد المقبل في انطلاقة مشوار الفريق بمرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية.