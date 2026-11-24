أدان الدكتور عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، العدوان «السافر» الذي استهدف ميناء بنغازي البحري المدني الذي يُعد شريانا اقتصاديا لإدخال السلع والبضائع والأدوية والمستلزمات الغذائية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر «العاشرة» إن الحكومة الليبية أرسلت شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن للتحقيق والكشف عن ملابسات الحادث، متابعا: «سنتخذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية التي من شأنها الرد على هذا العدوان» وفقا للمواد 34 و35 من ميثاق الأمم المتحدة».

وشدد أن ليبيا تنتهج سياسة «صفر مشاكل» وترفض أن تكون جزءًا من هذا الصراع أو طرفا في أي استقطاب، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته لوقف هذا النزاع المدمر الذي امتدت تداعياته إلى منطقة البحر المتوسط ووصلت إلى ليبيا عبر استهداف ميناء بنغازي.

ووجه الحويج التحية إلى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية على موقفهما الواضح والحازم في إدانة العدوان الغاشم الذي طال ليبيا وموانئها.

وبشأن الأدوات الدبلوماسية والقانونية للرد على استهداف ميناء بنغازي، أشار إلى إيصال مذكرة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، مع متابعة كل الإجراءات القانونية التي تضمن حق ليبيا في «التعويض وجبر الضرر، وتكفل عدم تكرار مثل هذه الحوادث».

وأكد أن ليبيا ليست دولة جوار لروسيا أو أوكرانيا ولا تصطف مع أي طرف، مشيرا إلى أن الهجوم طال ميناء مدنيا وشمل سفنا مالطية تابعة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وسفينة روسية.

وشدد على رفض ليبيا التام لمحاولات إقحامها في هذا الصراع، وتمسكها بالخطوات الدبلوماسية والقانونية الرادعة بالتوازي مع جاهزية قواتها المسلحة للتعامل بكل حزم مع أي عدوان غادر.

ونددت الحكومة الليبية في طرابلس، الاثنين، بالعمليات العسكرية الأوكرانية التي استهدفت سفنا بحرية روسية قرب مدينة بنغازي بشرق البلاد، مؤكدة ‌أن ليبيا ‌لن تقبل ‌الانجرار ⁠إلى الصراع الروسي ⁠الأوكراني.

وأعلن الرئيس الأوكراني، الاثنين، مسئولية بلاده عن إغراق السفينة الحربية الروسية «ميركوري» أمام السواحل الليبية، وقال عبر منصة «إكس»: «قبالة سواحل ليبيا، استخدم مقاتلونا 7 زوارق مُسيرة أوكرانية، ورغم كل جهود العدو لإحباط الهجوم، فقد أغرقنا الكورفيت الروسي ميركوري، وهو مِن أحدث سفنهم، ودخل الخدمة في عام 2023، كما دُمّرت مروحية قتالية من طراز (كا-27)، وكان هدفنا الثاني سفينة الشحن الجاف الروسية (أنغرا)، التي استخدمها العدو لنقل الأسلحة».

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، استهداف سفينة شحن جاف في البحر الأسود كانت تنقل شحنة ذات استخدام مزدوج للقوات المسلحة الأوكرانية، وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أن القوات الروسية استهدفت منشآت للطاقة والبنية التحتية اللوجستية والمينائية، إضافة إلى سفن بحرية تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك خلال ضربات نفذتها بطائرات مسيّرة ليلا.

وقُتل 15 شخصا على الأقل في قصف روسي على كييف، من بينهم 11 قضوا في مبنى سكني انهارت أجزاء منه، بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية الاثنين.