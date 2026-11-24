قالت غيد الهسي مسئولة الإعلام بمنظمة أوكسفام الدولية في قطاع غزة، إنّ الأوضاع البيئية والصحية الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، تثير مخاوف كبيرة في ظل صعوبة وصولهم إلى الخدمات الأساسية.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّها تعيش في غزة وتشاهد هذه المشاهد بصورة شخصية، وكذلك خلال عملها الميداني مع النازحين والمتضررين من الإبادة في القطاع.

وأوضحت أنّ ما تشهده غزة من تلوث في المياه والصرف الصحي، وتفشي الأمراض، وانتشار المياه الملوثة، يمثل مؤشرات تدل على وجود تلوث بيئي وصحي.

وأكدت أنّ منظمة أوكسفام لا تستطيع الجزم بوجود وباء صامت في القطاع أو تأكيد ذلك أو نفيه، مشددة على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، والتوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي وواقعي على الأرض.

وأشارت إلى أنّ هذه الخطوات من شأنها إتاحة إجراء تقييم بيئي ميداني شامل ومستقل، والسماح بدخول الخبراء والأجهزة المخبرية والأدوات اللازمة لفحص التلوث والتحقق من نسبته وأماكن وجوده ومدى انتشاره وتأثيراته، إلى جانب الوقوف على جميع تبعاته.



