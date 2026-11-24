قال الدكتور محمد الشريف المستشار الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، إن ما شهدته مدينة بنغازي وميناؤها من أحداث يعكس خطورة استمرار حالة الانقسام في ليبيا، محذرًا من أن استمرار هذه الحالة سيجعل البلاد عرضة لاستغلال القوى المختلفة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك إدانات محلية وعربية ودولية لما حدث في مدينة بنغازي ومينائها، مشيراً إلى أن هذه التطورات جاءت نتيجة حالة الانقسام التي تشهدها البلاد.

وأوضح الشريف أن المجلس الرئاسي أعلن رسميًّا في بيانه الصادر اليوم، إدانة الهجمات التي تعرضت لها بنغازي، لافتًا إلى أن هناك خطوات مقبلة في هذا الشأن، بينها إعداد مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، أو اتخاذ إجراءات قانونية لصالح ذلك.

وشدد المستشار الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي على ضرورة إنهاء حالة الانقسام خلال الأيام المقبلة، محذراً من أن استمرارها قد يجعل ليبيا عرضة لتداعيات الصراعات والقوى الدولية، في ظل إمكانية انعكاس هذه التطورات على الشأن الليبي والملفات الإقليمية.

وأشار إلى أن ما تسعى إليه السلطات الليبية حاليًّا هو بناء مؤسسات موحدة تحت قيادة مجلس رئاسي واحد، موضحًا أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على دعم المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية، إلى جانب اتخاذ إجراءات وقرارات تستهدف توحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والعسكرية.

وأكد الشريف أن المجلس الرئاسي ماضٍ بجدية في جهود توحيد المؤسسات، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد نقلة في هذا المسار، بما يتيح البناء على أحداث بنغازي باعتبارها جرس إنذار يدفع الليبيين بمختلف أطيافهم إلى العمل من أجل مشهد سياسي جامع، يشارك فيه الجميع دون إقصاء، ويسهم في تعزيز وحدة البلاد واستقرارها.