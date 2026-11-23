فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات جديدة على أكثر من 24 جهة وشخصاً في إيران وعدة دول أخرى، مستهدفة شبكات صرافة وشركات واجهة تتهمها واشنطن بمساعدة طهران على تحويل الأموال خارج القنوات المالية المعتادة، في إطار حملة أمريكية لتقييد الموارد المالية للنظام الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن "عملية النبذ الاقتصادي"، وهي حملة تشارك فيها مؤسسات حكومية أميركية بهدف قطع مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأضافت الوزارة، أن النظام الإيراني يستخدم شبكات الصيرفة الموازية لتمويل مشترياته العسكرية ودعم ما وصفته بـ"وكلائه الإرهابيين"، متهمة طهران بإعطاء الأولوية لأنشطتها الخارجية على حساب احتياجات الإيرانيين، وفق قولها.